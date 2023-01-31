ТЮРКСОЙ: Дружественные связи между Шушой и Веспремом расширят культурные связи тюркского мира с Европой

Установление дружественных отношений между Шушой и Веспремом будет способствовать расширению культурных связей между тюркским миром и Европой.

Установление дружественных отношений между Шушой и Веспремом будет способствовать расширению культурных связей между тюркским миром и Европой.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал представитель Азербайджана в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Эльчин Гафарлы.

"Подписанный вчера в рамках визита президента Ильхама Алиева в Венгрию протокол о побратимстве культурной столицы Европы – города Веспрем и культурной столицы тюркского мира – города Шуша является очень важным событием. Это придаст большой импульс расширению культурных связей между тюркским миром и Европой, признанию культуры тюркского мира в Европе”, - подчеркнул он.

Он отметил, что различные города Европы ежегодно объявляются культурными столицами, и на мероприятия по этому случаю приглашаются представители ТЮРКСОЙ и культурной столицы, избранной решением ТЮРКСОЙ.

Таким образом, в связи с объявлением Шуши культурной столицей тюркского мира, на мероприятие, которое будет организовано ТЮРКСОЙ в мае в Шуше, будут приглашены представители из Европы.