ТЮРКПА: С уважением чтим память погибших за независимость и суверенитет Азербайджана

Прошло 34 года с той самой кровавой ночи с 19 на 20 января, когда по приказу руководства СССР в Баку и прилегающих регионах были совершены массовые убийства мирных жителей. В результате январской трагедии, учиненной советскими войсками, погибли 147 мирных

Прошло 34 года с той самой кровавой ночи с 19 на 20 января, когда по приказу руководства СССР в Баку и прилегающих регионах были совершены массовые убийства мирных жителей. В результате январской трагедии, учиненной советскими войсками, погибли 147 мирных жителей и получили ранения 744 человека, в том числе женщины, дети и старики, медицинские работники и полицейские. Жертв трагических событий 1990 года называют "шехидами 20 Января". Всего в Азербайджане 147 "шехидов 20 Января".

Как передает Report, эти слова отражены в заявлении Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби.

В заявлении говорится: "В этот день, ставшим символом национального единства и патриотизма братского народа, ТЮРКПА с уважением чтит память сынов и дочерей, погибших за независимость и суверенитет Азербайджана. Да упокоит Аллах души наших шехидов!".