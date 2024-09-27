ТюркПА: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов

В День памяти - 27 сентября Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) чтит память шехидов Второй Карабахской войны.

В День памяти - 27 сентября Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) чтит память шехидов Второй Карабахской войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

"Воля азербайджанского народа, решительность и исключительное мужество победоносной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева привели к великой победе, которая стала уникальным событием в современной истории. В День памяти ТюркПА с уважением чтит светлую память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, и возносит молитвы за упокой их душ", - говорится в сообщении.