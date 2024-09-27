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ТюркПА: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов

ТюркПА: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов В День памяти - 27 сентября Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) чтит память шехидов Второй Карабахской войны.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 11:52
ТюркПА: С глубоким уважением чтим светлую память шехидов

В День памяти - 27 сентября Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) чтит память шехидов Второй Карабахской войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

"Воля азербайджанского народа, решительность и исключительное мужество победоносной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева привели к великой победе, которая стала уникальным событием в современной истории. В День памяти ТюркПА с уважением чтит светлую память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, и возносит молитвы за упокой их душ", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA: Şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik

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