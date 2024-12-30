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ТюркПА поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

ТюркПА поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) поздравила Азербайджан с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 17:58
ТюркПА поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТюркПА) поздравила Азербайджан с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

"31 декабря было объявлено Днем солидарности азербайджанцев мира в соответствии с Указом президента в 1993 году. Этот праздник, объединяющий 50 миллионов азербайджанцев по всему миру, символизирует национальное единство, солидарность и уважение к национальным ценностям. В этот знаменательный день Секретариат ТюркПА выражает свои поздравления азербайджанцам всего мира, желая им мира, процветания и благополучия", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA Azərbaycanı 31 Dekabr - Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edib

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