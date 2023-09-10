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ТЮРКПА осудила т.н. "президентские выборы" в Карабахском регионе Азербайджана

ТЮРКПА осудила т.н. "президентские выборы" в Карабахском регионе Азербайджана Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые «выборы», организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
10 сентября 2023 г. 00:15
ТЮРКПА осудила т.н. президентские выборы в Карабахском регионе Азербайджана

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые "выборы", организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в ТЮРКПА.

"Это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции и законодательства Азербайджанской Республики.

Данный провокационный шаг является ударом по усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей Карабаха в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Подтверждая свою решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ братского Азербайджана, Секретариат ТюркПА призывает воздерживаться от любых шагов, которые могут поставить под угрозу усилия по нормализации ситуации в регионе", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA Azərbaycanın Qarabağ regionundakı qondarma “prezident seçkiləri”ni pisləyib

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