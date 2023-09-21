ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) осудил провокации и террористические акты, совершенные в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) осудил провокации и террористические акты, совершенные в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении структуры.

В документе выражается сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций и террористических актов, совершенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Секретариат ТюркПА еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразив твердую уверенность в том, что локальные антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, обеспечат мир и безопасность в регионе.

В заявлении выражаются глубокие соболезнования семьям шехидов и братскому народу Азербайджана в связи с человеческими жертвами в результате провокации.