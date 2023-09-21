О нас

ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований

ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) осудил провокации и террористические акты, совершенные в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 03:06
ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований

Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) осудил провокации и террористические акты, совершенные в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении структуры.

В документе выражается сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций и террористических актов, совершенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Секретариат ТюркПА еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразив твердую уверенность в том, что локальные антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, обеспечат мир и безопасность в регионе.

В заявлении выражаются глубокие соболезнования семьям шехидов и братскому народу Азербайджана в связи с человеческими жертвами в результате провокации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке TurkPA condemns provocations of illegal Armenian armed formations
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA erməni silahlı birləşmələrinin təxribatlarını pisləyib

Самое важное

Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
20 сентября 2023 г. 21:44
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi