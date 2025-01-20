ТюркПА: Чтим память сыновей и дочерей, погибших за независимость Азербайджана

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) выступила с заявлением в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби Азербайджана.

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) выступила с заявлением в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ТюркПАА.

"Прошло 35 лет с кровавой ночи с 19 на 20 января, когда по указанию руководства СССР в Баку и прилегающих районах было совершено массовое убийство мирного населения. В результате январской трагедии, совершенной советскими войсками, погибли 150 мирных жителей, еще 744 человека, в том числе женщины, дети и старики, медицинские работники и полицейские, были ранены. Жертвы января 1990 года символически называются "шехидами 20 Января". В общей сложности в Азербайджане 150 "шехидов 20 Января".

ТюркПА с уважением чтит память сыновей и дочерей, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана в этот день, ставший символом национального единства и патриотизма братского народа", - говорится в заявлении.