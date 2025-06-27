Тюрколог: Турция и Азербайджан предпринимают важные шаги в сфере тюркологии

Тюрколог: Турция и Азербайджан предпринимают важные шаги в сфере тюркологии

Турция и Азербайджан продолжают предпринимать важные шаги в области тюркологии.

Об этом турецкому бюро Report заявил тюрколог, ученый Ахмет Биджан Эрджиласун в рамках мероприятия, проведенного в Анкарском университете в связи с 80-летием Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Ученый высоко оценил усилия Организации тюркских государств (ОТГ) по разработке единого алфавита. Однако, по его словам, для формирования общего тюркского языка требуется больше общения и времени: "Однажды будет принято решение об общем алфавите, и его использование станет реальностью. Но для развития общего тюркского языка необходимы многогранные действия", - сказал он.



Учетный также напомнил, что в советское время в Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане "пытались загнать тюркский язык в определенные рамки, препятствовать его развитию и способствовать его забвению".

"Ввиду ограничений в отношении тюркского языка в советское время во всех тюркоязычных странах, не разрешалось, к примеру, проводить научные исследования архаичных слов общетюркского языка. Правда, по сравнению с другими тюркоязычными странами, Азербайджан был более продвинутым в области литературного языка и диалектов", - сказал он.

Эрджиласун добавил, что в настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется деятельность в области лингвистики: "В Институте рукописей Азербайджана хранятся очень ценные рукописи. Их оцифровка очень важна. Наше наследие, связанное с древностью нашего языка, должно быть представлено миру".