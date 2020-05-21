Турпоток из Мексики в Азербайджан за 6 лет возрос почти в 2,5 раза

© Report https://report.az/storage/news/8a5036cab73239d7819e3098f7932da5/2300e070-c830-4d93-9a77-536977c09cd6_292.jpg

За 5 лет деятельности посольства Мексики в Азербайджане достигнуты успехи в различных областях сотрудничества, начиная с экономики и торговли, так и сферах образования, культуры и туризма. Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Мексики в Баку.

"Эти усилия позволили сблизиться народам Мексики и Азербайджана, преодолевая географическое расстояние и языковой барьер", - отметили в дипмиссии.

Так, в сфере торговли был достигнут показательный рост: "Имели место торговые миссии, мероприятия по продвижению, визиты, встречи мексиканских и азербайджанских экспортеров и импортеров. Это отразилось на важном росте двусторонней торговли, отмеченного в последние годы. Если средний годовой показатель двусторонней торговли составлял 2,3 млн. долларов США в течении 23 лет двусторонних отношений (1992-2014), то в последние пять лет (2015-2019) этот показатель был равен 28,2 млн. долларов США. К тому же, в 2019-ом году был отмечен рекордный показатель в двусторонней торговле – 52,4 млн. долларов США. В случае сохранения данной динамики, в 2020-ом году показатели могли бы превысить 80 млн. долл. Это означает, что 72% от общего торгового оборота в истории отношений между Мексикой и Азербайджаном приходятся на последние пять лет".

Что касается туризма, число мексиканцев, посещающих Азербайджан, возросло на 141,14% в период 2014-2019 гг., а также большее количество азербайджанцев посетило Мексику.

В посольстве отметили, что в последние годы также была укреплена двусторонняя правовая база. В 2017-ом году было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи, культуры и спорта между Правительствами Азербайджана и Мексики, вступившее в силу 22 февраля 2020-го года. В декабре 2019-го года был подписан Меморандум о Взаимопонимании для академическо-дипломатического сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном. Также, подходят к завершению переговоры о дополнительных соглашениях.

В течении этих 5 лет были проведены различные культурные мероприятия, охватывающие такие области, как танцы, музыка, изобразительное искусство, национальная кухня, кино и литература.

Посольство тесно сотрудничает с вузами Азербайджана для большего ознакомления с культурой Мексики, Латинской Америки, а также местных групп, являющихся составной частью страны.

С другой стороны, мероприятия Посольства не ограничивались городом Баку. Образцы культуры и национальной кухни были представлены в регионах Азербайджана, в том числе в таких городах, как Гянджа, Габала, Мингячевир, Шамахы, Сумгайыт и Хачмаз.