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Посольство Азербайджана в Туркменистане провело конференцию, посвященную годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Туркменистане провело конференцию, посвященную годовщине со дня рождения Гейдара Алиева ТУРКМЕНИСТАН
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 16:23
Посольство Азербайджана в Туркменистане провело конференцию, посвященную годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Туркменистане по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева организовало в Ашхабаде конференцию на тему "Гейдар Алиев — энергетическая дипломатия: солидарность во имя зеленого мира".

Об этом Report сообщили в дипмиссии Азербайджана.

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов рассказал о жизни и деятельности выдающегося лидера Гейдара Алиева, его вкладе в развитие государственности Азербайджана и укреплении позиций страны на международной арене.

Дипломат подчеркнул, что Гейдар Алиев, как основатель современного Азербайджана, сыграл неоценимую роль в формировании энергетической политики страны, заложил фундамент для превращения Азербайджана в значимого участника мирового энергетического рынка.

Он напомнил о стратегическом видении Гейдара Алиева в области энергетики и о и фундаментальных шагах, предпринятых им в этой области.

По его словам, "Контракт века", подписанный в 1994 году, внес значительный вклад в создание и укрепление политической и экономической мощи Азербайджана. Посол отметил, что энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Супса, инициированные Гейдаром Алиевым, превратили Азербайджан в надежного гаранта глобальной энергетической безопасности.

Касаясь области альтернативной энергетики, посол отметил, что вклад Гейдара Алиева в обеспечение экологической безопасности и диверсификацию источников энергии создал прочную основу для шагов, которые сегодня предпринимает Азербайджан в направлении “зеленой энергии”. Энергетическая политика, определенная общенациональным лидером, сегодня успешно реализуется под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Посол в своем выступлении также сообщил о значимых результатах, достигнутых на COP29, и акцентировал внимание на деятельности Азербайджана в области международного сотрудничества и изменения климата. Одним из ключевых решений COP29 является определение новой цели в области климатического финансирования.

В своем выступлении Г.Гезалов также затронул роль Азербайджана в глобальном и региональном сотрудничестве в борьбе с изменением климата. По его словам, по инициативе Азербайджана было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области возобновляемых источников энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Кроме этого, будет реализован проект прокладки подводного кабеля по дну Черного моря для экспорта зеленой энергии из Каспийского региона в Европу.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов, в свою очередь, заявил, что Гейдар Алиев является основоположником современной энергетической стратегии Азербайджана. Разработанная им стратегия не только укрепила экономическую независимость страны, но и внесла значительный вклад в развитие международного сотрудничества в энергетическом секторе.

В конференции приняли участие посол Турции Ахмет Демирок, посол Великобритании Сетефен Конлон, посол Казахстана Нурлан Ногаев, а также постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и др. лица.

Специальный представитель генсека ООН Каха Имнадзе в своем выступлении подчеркнул значимость энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном.

На конференции были продемонстрированы кадры, связанные с Гейдаром Алиевым, а также видеоролики, подробно отражающие проекты реализуемые Азербайджаном в области альтернативной энергетики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Embassy in Turkmenistan holds conference dedicated to anniversary of Heydar Aliyev's birthday

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