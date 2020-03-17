Туркменистан утвердил состав МПК с Азербайджаном

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, касающееся состава туркменской стороны в межправительственной комиссии по партнерству с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ, подписание постановления состоялось во время очередного правительственного заседания.

Отмечается, что сопредседателем в данную комиссию назначен вице-премьер Чары Гылыджов.

Туркменский лидер отметил, что взаимоотношения между азербайджанским и туркменским народами на протяжении многих веков оставались дружескими и добрососедскими.

"В нашей культуре, традициях, истории и моральных ценностях присутствует немало общего. Даже сегодня оба государства обладают колоссальными объемами ресурсов, большим потенциалом, как в экономической, так и в транспортно-коммуникационной сфере. Реализация имеющихся возможностей принесет выгоду не только обеим странам, но и всему региону и мировому сообществу в целом, способствуя достижению устойчивого прогресса", - заявил глава Туркменистана.

Напомним, что на прошлой неделе туркменский лидер посетил с официальным визитом Азербайджан, в ходе которого состоялось подписание ряда документов между двумя государствами.