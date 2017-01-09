В Баку состоялся брифинг, посвященный итогам Глобальной конференции по устойчивому транспорту

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В посольстве Туркменистана в Азербайджане состоялся брифинг, посвященный результатам прошедшей в Ашхабаде Глобальной конференции по устойчивому транспорту о приверженности обязательствам и рекомендациям.

Как сообщает Report, на брифинге временный поверенный в делах Туркменистана в Азербайджане Батыр Реджепов сказал, что одним из главным событий конференции, прошедшей под эгидой ООН 26-27 ноября, стало принятие Ахшабадского заявления о приверженности обязательствам и рекомендациям, в положениях которого нашли свое отражение роль и значение транспортной сферы как одного из ключевых факторов достижения Целей Устойчивого Развития.

"На конференции рассматривались все виды транспорта - автомобильный, железнодорожный, воздушный, паромный и морской, как пассажирский, так и грузовой. Подчеркнута необходимость совместной работы заинтересованных сторон над тем, чтобы транспорт в полной мере выполнял функции по созданию благоприятных условий для устойчивого развития", - сказал он.

Б. Реджепов добавил, что участники форума призвали все заинтересованные стороны к совместному партнерству во имя новых, устойчивых транспортных парадигм, секретариат ООН же организует эффективное выполнение этих инициатив.

В свою очередь, третий секретарь посольства Бахар Бердиева проинформировала о V Азиатских Играх в закрытом помещении и по боевым искусствам, которые пройдут 17-27 сентября этого года. Дипломат сказала, что в связи с этим в Туркменистане 2017 год был объявлен "Годом здоровья и воодушевленности". Она отметила, что посольство в связи с Играми намерено провести ряд мероприятий с вузами Азербайджана.