Туркменистан-Азербайджан: Плодотворное сотрудничество за годы независимости

Report представляет статью атташе Посольства Туркменистана в Азербайджане Кемала Гараева:

Report представляет статью атташе Посольства Туркменистана в Азербайджане Кемала Гараева:

В этом году, который проходит под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» туркменский народ отмечает 30-летие независимости страны. Наше Отечество подходит к этому славному дню с большими успехами. На протяжении 30 лет Туркменистан успешно проводит внутреннюю и внешнюю политику и установил дружеские отношения с зарубежными странами. В период процветания нашего суверенного государства межгосударственные отношения получили дальнейшее развитие и интенсификацию.

За эти годы Туркменистан накопил большой мировой опыт во внутренней и внешней политике. В этой связи, наше государство теперь известно во всем мире как страна, которая способствует миру, безопасности и устойчивому развитию, развивает взаимовыгодные отношения с зарубежными странами. Независимость позволила нам проводить собственную внешнюю политику. В связи с этим, в первые годы государственной независимости Туркменистан проводит политику «открытых дверей» и установил взаимовыгодные отношения со странами мира.

Туркменистан расположен в Каспийском регионе, который является важным геоэкономическим регионом мира, и имеет многостороннее сотрудничество с государствами, расположенными на указанной территории. Туркменистан развивает плодотворные отношения со своим стратегическим партнёром в Каспийском регионе Азербайджанской Республикой. В годы независимости Азербайджан был одним из основных и эффективных партнёров Туркменистана.

Сотрудничество с Азербайджаном берет свое начало с первых годов нашего независимого пути развития. Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 9 июня 1992 года на основе обмена нотами. С тех пор масштабы взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном расширяются.

За годы независимости Туркменистан ещё больше расширил многоплановое сотрудничество с Азербайджаном, который обладает огромными ресурсами и транзитным потенциалом. Сегодня сотрудничеству с Азербайджаном придается стратегическое значение во внешней политике нашей страны. Об этом свидетельствуют встречи на высоком уровне глав государств Туркменистана и Азербайджанской Республики. Если обратиться к конкретной статистике в этом отношении, то за последние три года было пять взаимных визитов Президентов двух дружественных государств, в ходе которых был подписан солидный пакет документов. Они дополнили нормативную базу сотрудничества двух дружественных стран. В этой связи подписание соответствующих соглашений в рамках официального визита Президента Азербайджана в Ашхабад в 2018 году и официального визита Президента Туркменистана в Баку в марте 2020 года показывает, что эффективному развитию межгосударственной связи придают стратегическое значение.

Первый Каспийский экономический форум, прошедший 11-12 августа 2019 года в Туркменистане в национальной туристической зоне «Аваза», придал новый смысл сотрудничеству двух дружественных государств. Он сыграл ключевую роль в экономических переговорах. Развитию двусторонних экономических связей способствуют также регулярные заседания туркмено–азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Обсуждается ряд конкретных мер, направленных на диверсификацию торгово-экономического сотрудничества и увеличение объемов взаимной торговли. В результате возникает острая необходимость в наращивании экспортно-импортных операций, расширении спектра предоставляемых услуг и разработке дополнительных мер, направленных на установление прямых связей между экономическими структурами двух стран.

Еще одно доказательство развития плодотворных многогранных отношений между двумя дружественными прикаспийскими государствами в этом году вписано в историю золотыми буквами. В начале этого года – 21 января в Ашхабаде был подписан очень важный документ исторического значения – Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море. Это подтверждает, что два братских народа поддерживают друг друга и превращают Каспийское море в море мира и взаимопонимания, с участием вышеперечисленных государств в Каспийском регионе реализуются масштабные взаимовыгодные международные проекты, и развивается мощный экономический потенциал моря.

Сегодня сотрудничеству между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой присуще эффективность и разносторонность. Две дружественные страны продолжают развивать сотрудничество в области науки, образования, торговли и экономики, инвестиций, энергетики и транспорта. В целом за годы независимости сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой вышло на новый качественный уровень. Это полное и наглядное свидетельство успешной реализации внешней политики, растущего международного престижа наших стран и активизации плодотворного сотрудничества.