Туркменистан - Азербайджан: многоплановое сотрудничество, достижения и перспективы

Независимый Туркменистан придерживается принципов добросовестного нейтралитета и на международной арене наладил дружеское и взаимовыгодное сотрудничество со странами мира. Уже сегодня наша страна, как сторонник двустороннего и многостороннего сотрудничест

Независимый Туркменистан придерживается принципов добросовестного нейтралитета и на международной арене наладил дружеское и взаимовыгодное сотрудничество со странами мира. Уже сегодня наша страна, как сторонник двустороннего и многостороннего сотрудничества, выдвигает и реализует важные инициативы, направленные на расширение международных отношений. В результате такой практической внешней политики Туркменистан ещё больше расширяет и развивает сотрудничество со странами мира.

Сегодня Азербайджанская Республика является одним из самых надежных партнёров Туркменистана в регионе Каспийского моря во всех сферах межгосударственного сотрудничества и за последние несколько лет отношения между двумя странами расширилась и вышли на новый качественный уровень. Об этом наглядно свидетельствуют встречи на высоком уровне глав государств Туркменистана и Азербайджанской Республики, в рамках которых был подписан ряд важных двусторонних документов, дополняющих нормативно-правовую базу сотрудничества между двумя дружественными странами. Что касается конкретных цифр, то за последние три года Президенты двух братских государств совершили пять ответных визитов, в ходе которых было подписано более 50 двусторонних документов. Это ещё раз подтверждает, что взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой обретают новое значение.

Туркменистан на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения со своим соседом в Каспийском регионе Азербайджанской Республикой. Отправной точкой для таких отношений стало установление дипломатических отношений между двумя дружественными странами. Дипломатические отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой были установлены в первые годы нашей независимости 9 июня 1992 года. С тех пор сфера взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами расширяется. В этом году, который в нашей стране проходит под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» исполняется 30 лет независимости Туркменистана и 29 лет со дня установления дипломатических отношений между братскими Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Следует отметить, что Первый Каспийский экономический форум, прошедший 11-12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза», придал новый импульс расширению экономического сотрудничества между двумя странами. На регулярной основе проводятся заседания туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которых обсуждается ряд конкретных мер, направленных на диверсификацию торгово-экономического сотрудничества и увеличения объёмов взаимного товарооборота. В то же время, существует большая потребность в увеличении экспортно-импортных операций, расширении спектра предоставляемых услуг и разработке дополнительных мер, направленных на установление прямых связей между экономическими структурами двух стран.

Древний Каспий, известный в истории более чем 70 именами, объединяет туркменский и азербайджанский народы территориальным и взаимовыгодным сотрудничеством. Каспийское море объединяет национальные интересы Туркменистана и Азербайджана. Два братских народа превращают Каспийское море в море мира и взаимопонимания, поддерживая друг друга. При участии наших стран в Каспийском регионе реализуются крупные взаимовыгодные международные проекты, исследуется экономический потенциал моря. Об этом говорится в исторически важном документе - Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море, который был подписан между Правительствами двух стран в Ашхабаде 21 января этого года.

Туркменистан и Азербайджан, располагающие огромными запасами углеводородного сырья и современными отраслевыми компонентами, заинтересованы в диверсификации способов экспорта энергии на мировой рынок. Это открывает широкие возможности для развития эффективного взаимодействия двух стран в этой сфере. Среди таких возможностей можно отметить проектирование Каспийского газопровода. Трубопровод предназначен для экспорта природного газа из Туркменистана в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. С реализацией Каспийского газопровода будет расширяться энергетическое сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, которое является одним из приоритетов.

Пограничный переход между Туркменистаном и Азербайджаном на Каспийском море предоставляет удобную возможность для координации усилий по реализации транспортных и транзитных проектов, соединяющих континенты Европы и Азии. В частности, важно развивать автомобильно-паромные и железнодорожно-паромные связи между морскими портами двух стран. Особого внимания в сотрудничестве в этой области заслуживает важность международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Ляпис-Лазурит) на европейском маршруте. Проход направлен на укрепление торгово-экономических отношений в обширных геополитических и геоэкономических сферах, включая Центральную и Южную Азию, побережье Каспийского и Черного морей, Средиземноморский регион.

Кроме того, активно развивается сотрудничество двух дружественных стран в сфере сельского хозяйства, промышленности и частного предпринимательства. Успешно реализуется широкий комплекс совместных мер по дальнейшему развитию экономических отношений, поощрению плодотворного сотрудничества в области науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Таким образом, практическое межгосударственное сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, в частности, открытию новых возможностей в торгово-экономической, научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также укреплению туркмено-азербайджанских дружеских отношений.

Чрезвычайный и Полномочный

Посол Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Мекан Ишанкулиев