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Туркманский министр: Азербайджан - культурный центр и государство тюркского мира

Туркманский министр: Азербайджан - культурный центр и государство тюркского мира Азербайджан - культурный центр и государство тюркского мира.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 18:47
Туркманский министр: Азербайджан - культурный центр и государство тюркского мира

Азербайджан - культурный центр и государство тюркского мира.

Об этом в интервью Report заявил министр по делам этнических меньшинств регионального правительства Иракского Курдистана Айдын Маруф Салим.

По его словам, все тюркские государства, включая Турецкую Республику, никогда не оставляли иракских туркманов одних.

"Туркманы играют большую роль в отношениях Ирака и региона Иракского Курдистана с Турцией и Азербайджаном. Потому что мы являемся частью тюркского мира. Турецкая Республика является нашей родиной. Мы всегда чувствовали поддержку Турции. Азербайджан, в свою очередь, также поддерживал туркманов. Подавляющее большинство стран, имеющих посольства в Багдаде, открыли консульства в Эрбиле. Мы надеемся, что Азербайджан в скором времени также откроет генеральное консульство в Эрбиле. Мы этого хотим от всего сердца. Открытие посольства в Багдаде - это важное событие, а открытие консульства в Эрбиле - еще более важное событие. Кроме того, в Эрбиле должен открыться Азербайджанский культурный центр. Потому что у Азербайджана хорошие отношения со всеми этническими и религиозными группами, проживающими в этом регионе. Мы всегда говорим, что Азербайджан - это культурный центр тюркского мира", - подчеркнул министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке İraq Kürdüstanının türkman naziri: "Azərbaycan türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi və dövlətidir"

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