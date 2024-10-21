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Туристка из Грузии: Я благодарна за возможность посещения освобожденных территорий

Туристка из Грузии: Я благодарна за возможность посещения освобожденных территорий Жительница Грузии Майа Раджабова, прибывшая в Карабахский регион Азербайджана в составе группы путешественников из соседней страны, выразила благодарность за возможность посещения освобожденных территорий.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 16:31
Туристка из Грузии: Я благодарна за возможность посещения освобожденных территорий

Жительница Грузии Майа Раджабова, прибывшая в Карабахский регион Азербайджана в составе группы путешественников из соседней страны, выразила благодарность за возможность посещения освобожденных территорий.

Как передает Report, она поделилась своей радостью от того, что находится в историческом азербайджанском городе Ханкенди.

"Всю дорогу до города по освобожденным территориям я не могла сдержать слез, думая о том, сколько крови азербайджанского народа было пролито за эту землю", - сказала Раджабова.

Туристка отметила, что является главой благотворительного центра в Грузии и хотела бы чаще ездить в Карабах, в том числе, организовывать поездки для подопечных центра, которым очень хотелось бы приехать в Азербайджан.

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Версия на английском языке Tourist from Georgia expresses gratitude for opportunity to visit Karabakh
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan vətəndaşı: Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindən keçərkən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim

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