Туристка из Грузии: Я благодарна за возможность посещения освобожденных территорий

Жительница Грузии Майа Раджабова, прибывшая в Карабахский регион Азербайджана в составе группы путешественников из соседней страны, выразила благодарность за возможность посещения освобожденных территорий.
Как передает Report, она поделилась своей радостью от того, что находится в историческом азербайджанском городе Ханкенди.
"Всю дорогу до города по освобожденным территориям я не могла сдержать слез, думая о том, сколько крови азербайджанского народа было пролито за эту землю", - сказала Раджабова.
Туристка отметила, что является главой благотворительного центра в Грузии и хотела бы чаще ездить в Карабах, в том числе, организовывать поездки для подопечных центра, которым очень хотелось бы приехать в Азербайджан.