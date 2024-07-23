Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Ассоциации туристических гидов Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Ассоциации туристических гидов Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось в ходе казахстанско-азербайджанского туристического форума, проходившего в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В рамках форума также прошли встречи руководителей турагентств обеих стран в формате В2В.

На форуме представители туристической отрасли Казахстана рассказали о популярных маршрутах и представили информацию о процессе подготовки к 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября текущего года в Астане.