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Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве Ассоциации туристических гидов Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 13:05
Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Ассоциации туристических гидов Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось в ходе казахстанско-азербайджанского туристического форума, проходившего в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В рамках форума также прошли встречи руководителей турагентств обеих стран в формате В2В.

На форуме представители туристической отрасли Казахстана рассказали о популярных маршрутах и представили информацию о процессе подготовки к 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября текущего года в Астане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstanın turizm assosiasiyaları arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb
Версия на английском языке Tourism associations of Azerbaijan and Kazakhstan sign memorandum of cooperation

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