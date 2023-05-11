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Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы

Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы В эти дни освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы и несет послание мира всему свету.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 14:16
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы

В эти дни освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы и несет послание мира всему свету.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал председатель муниципалитета района Кечиёрен города Анкары Тургут Алтынок.

По его словам, в рамках Года "Шуша – культурная столица тюркского мира 2023" планируется провести различные мероприятия и в Кечиёрене:

"В Кечиёрене есть парки и другие места, связанные с историей и известными личностями Азербайджана. Здесь проводятся мероприятия, связанные с тюркским миром, в основном с Азербайджаном. Мы также планируем провести мероприятия в рамках программы "Шуша – культурная столица тюркского мира 2023" под эгидой ТЮРКСОЙ".

Тургут Алтынок коснулся также и победы в Карабахе, назвав ее победой всего тюркского мира:

"Реджеп Тайип Эрдоган четко дал понять, что Турция будет поддерживать Азербайджан до победного конца. Несмотря на призывы Европы, Америки, России, Ирана отойти в сторону, Турция поддержала Азербайджан. Шушинская победа дала тюркскому миру большой стимул на пути к единству. Мы отдаем дань уважения нашим героическим ветеранам и с уважением чтим память шехидов, которые вернули нам Шушу".

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Версия на английском языке Turkish municipality mayor: Free Shusha brings Turkic people together and sends peace message to world
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli bələdiyyə sədri: “Azad Şuşa türk xalqlarını bir araya gətirib dünyaya sülh mesajı göndərir”

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