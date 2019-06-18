Турецкий омбудсмен призвал объединиться против несправедливости в мире

"Отношения между Турцией и Азербайджаном построены на дружбе. Между двумя странами существуют торговые, экономические, культурные связи, тесные дружеские отношения".

Как сообщает Report, об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении целей устойчивого развития и справедливого мира" сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

По его словам, омбудсмены играют особую роль в установлении справедливости во всем мире: "В Турции решения омбудсменов играют важную роль и 70% этих решений исполняются. Мы следим за выполнением наших решений. Вы знаете, что в мире доминирует несправедливость. Решение этого вопроса заключается в справедливости. С этой точки зрения омбудсменам важно собираться и решать вопросы сообща. Если мы вместе будет выступать против несправедливости, можем добиться более быстрого восстановления справедливости. Мы вместе должны устранять несправедливость".

"20% территорий Азербайджана находятся под оккупацией, международные организации должны решить эту проблему, но они не торопятся этого делать", - сказал Ш.Малкоч.