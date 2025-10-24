Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    Внешняя политика
    24 октября, 2025
    23:03
    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    В Анкаре представители ведущих компаний и предприниматели столичного региона обсудили инвестиционные возможности в Азербайджане.

    Как сообщает местное бюро Report, встреча была организована Посольством Азербайджана в Турции, Торговым представительством страны, а также руководством Турецкого союза палат и бирж и Союза торгово-промышленных палат Турции.

    После презентации видеоматериала о потенциале и возможностях азербайджанской экономики председатель союза Рифат Хисарджыкоглу рассказал участникам о значении сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что инвестиции Азербайджана в Турцию достигли 17 миллиардов долларов, а взаимная торговля приближается к целевому показателю в 15 миллиардов долларов в год.

    По его словам, сотрудничество между двумя братскими странами открывает возможности для реализации новых проектов, включая транзит туркменского газа.

    Далее выступил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, который подчеркнул прочную основу экономических связей между двумя странами. Он отметил, что турецкие предприниматели уже могут полноценно использовать инвестиционный климат Азербайджана.

    Посол добавил, что для иностранных инвесторов, вкладывающих средства в Азербайджан, предоставляются значительные льготы, а правительство стимулирует деятельность инвесторов через промышленные парки и свободные экономические зоны.

    "Азербайджанское правительство проводит политику открытых дверей для привлечения инвестиций в экономику, продолжает экономические реформы, реализует меры по улучшению делового климата и развитию несырьевого сектора", - подчеркнул он, призвав турецкие компании активнее инвестировать в страну.

    Торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев в своем выступлении рассказал о возможностях для инвесторов в экономических зонах Карабаха и Восточного Зангезура, освобожденных от оккупации: "Турецкие компании уже активно участвуют в восстановлении освобожденных районов Азербайджана и в различных государственных тендерах".

    В дальнейшем азербайджанские официальные лица ответили на вопросы инвесторов в братской стране. Особое внимание было уделено инвестиционным возможностям в освобожденных территориях Азербайджана и механизмам государственной поддержки.

