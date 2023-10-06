Турецкий журналист: Я удивлен увиденным в Карабахе

Карабах оккупационного периода не случайно называют "серой зоной", здесь наряду с сепаратизмом вовсю "расцветали" наркосодержащие растения.
Об этом командированному в Ходжалы сотруднику Report сообщил турецкий журналист Хаяти Башарслан.
"В Карабахе я был впервые. Я удивлен увиденным в Карабахе", - сказал он. По его словам, что армяне заминировали все территории, выращивали и производили наркотики. "Это недопустимо", - сказал он.
К сожалению, преступления армян не особо интересуют международные СМИ. "Они приходят, снимают и уходят, хотя необходимы серьезные журналистские расследования", - сказал он.