Турецкий журналист: Сломить политическую волю Азербайджана невозможно

"Во время визита в Баку мы почувствовали гордость, которые зародила в азербайджанском народе 44-дневная война, а также уверенность в себе и любовь к Турции. Наш визит в Шушу тоже является показателем этой гордости и уверенности. Мы увидели, что назад пути

"Во время визита в Баку мы почувствовали гордость, которые зародила в азербайджанском народе 44-дневная война, а также уверенность в себе и любовь к Турции. Наш визит в Шушу тоже является показателем этой гордости и уверенности. Мы увидели, что назад пути нет, и сломить политическую волю Азербайджана невозможно”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье колумниста турецкой газеты ”Dünya“ Рагыпа Кутая Караджана, посвященной визиту в Азербайджан.

В статье автор подчеркнул, что был шокирован увиденным в Физули.

Р.K.Караджа отметил, что увидел два Физули: "Первый - разрушенный в течение 30 лет. Второй - современный Физули, который восстанавливается и реконструируется с необычайной скоростью”.

Далее он затронул вопрос мин: "Мины задерживают приток инвестиций в регион и возвращение переселенцев. Правозащитники, антивоенные активисты, поборники демократии, международные структуры на это не реагируют. Мы удивлены? Нет".

Турецкий журналист отметил, что, несмотря на все это, Азербайджан очень быстро и много инвестирует, и подчеркнул, что это вызывает радость.

"На освобожденных от оккупации территориях построены аэропорты, через горы проложены автомагистрали. При виде крутых скал в Шуше, перед глазами встает картина, как азербайджанские солдаты взбирались на эти скалы и освобождали город. Причина этого подвига - не что иное, как желание вернуть Шушу, важный город великой тюркской цивилизации, ее владельцам. Шушинская крепость и символ Харыбюльбюль перед ней дарят нам невыразимую радость.

Мы еще раз убеждаемся, что никто не может претендовать на тюркскую землю. Радуемся, что по каждой улице Шуши проносятся автомобили со строительными материалами. Построены большие отели, Шуша восстанавливается до прежнего состояния. При взгляде на Ханкенди из Шуши мы понимаем, что как прежде уже не будет. Земля, освобожденная победой на поле боя, является территорией Азербайджана. Ошибаются считающие, что эта победа может быть аннулирована за столом или Азербайджан пойдет на уступки. У них есть время до 2025 года! А потом? Они должны помнить о ”Шушинской декларации”, - говорится в статье.