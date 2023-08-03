Турецкий военный эксперт: ФЕТО все еще существует в Турции и Азербайджане

ФЕТО по-прежнему существует в Турции и Азербайджане.

ФЕТО по-прежнему существует в Турции и Азербайджане.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности, военной психологии и разведки Джошкун Башбуг.

По его словам, хотя ФЕТО была основана в Турции, приписывать группировку этой стране неверно: "Эта организация, созданная Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), сильно отличается от других террористических организаций. Они умеют скрываться и маскироваться для того, чтобы заниматься преступной деятельностью. Основной целью было вмешательство в тюркскую географию, куда США раньше не могли проникнуть. Под видом преподавателей английского языка они внедряли агентов ЦРУ на местах, и те под видом пропаганды турецкого языка и ислама вели западную пропаганду и программировали сознания людей".

По мнению Джошкуна Башбуга, несмотря на то, что Турция сорвала этот продуманный, хитрый проект, опасность все еще остается.

Военный эксперт отметил, что президент Турции во всех странах, которые посещал, отмечал о необходимости борьбы с ФЕТО: "Некоторые страны принимают активные меры по борьбе с ФЕТО, а другие не осознали серьезности угрозы и понесли большой ущерб. Азербайджан предпринял очень решительные шаги в этом направлении. Но, к примеру, Кыргызстану предстоит проделать еще много работы".

По словам Башбуга, в этом году Национальной разведывательной организацией в Косово были задержаны 6 членов ФЕТО и доставлены в Турцию: "После этого в стране возникло замешательство. Министр внутренних дел и глава разведывательной организации страны были сняты со своих постов, поскольку не были в курсе происходящих в стране процессов. То есть, ФЕТО по-прежнему очень эффективна в этой стране. Она все еще существует в Турции и Азербайджане. Новые аресты в Азербайджане - тому пример".