Турецкий сапер: При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости

При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости.

При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил турецкий специалист в области разминирования Энгин Оздемир на проходящем в Агдаме международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития".

Он сказал, что турецкие специалисты оказывают поддержку процессу разминирования в Агдаме: "В 2021 и 2022 годах мы также проводили разминирование в Физули. В Агдаме я впервые. Я бы сказал, что по всему Карабаху наблюдается одна и та же картина, везде руины. Но в последнее время Карабах возрождается. При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости. Надеюсь, в ближайшее время мы разминируем эти территории и люди смогут спокойно переехать сюда".

Отметим, что международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития", стартовавший вчера в Баку при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), продолжается сегодня в освобожденном от оккупации городе Агдаме.