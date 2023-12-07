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Турецкий сапер: При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости

Турецкий сапер: При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 16:38
Турецкий сапер: При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости

При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил турецкий специалист в области разминирования Энгин Оздемир на проходящем в Агдаме международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития".

Он сказал, что турецкие специалисты оказывают поддержку процессу разминирования в Агдаме: "В 2021 и 2022 годах мы также проводили разминирование в Физули. В Агдаме я впервые. Я бы сказал, что по всему Карабаху наблюдается одна и та же картина, везде руины. Но в последнее время Карабах возрождается. При виде восстановительных работ в Карабахе меня переполняет чувство гордости. Надеюсь, в ближайшее время мы разминируем эти территории и люди смогут спокойно переехать сюда".

Отметим, что международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития", стартовавший вчера в Баку при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), продолжается сегодня в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

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Версия на английском языке Turkish minesweeper: 'I feel proud when I see construction work carried out in Karabakh'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli minatəmizləyən: "Qarabağda aparılan quruculuq işlərini gördükcə qürur hissi keçirirəm"

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