Турецкий путешественник: Состояние освобожденных районов - позор для человечества

"Состояние освобожденных районов - позор для человечества".

"Состояние освобожденных районов - позор для человечества".

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сказала член Клуба турецких путешественников Фатма Карагёзлю.

По ее словам, визит путешественников в Карабах и Восточный Зангезур займет особое место в их памяти: "Мы много говорили об истории оккупации азербайджанских земель. Но теперь, наряду с этой историей, мы будем говорить о возвращении жизни на эти земли, потому что исконные владельцы территорий вернулись и они здесь. Эти люди сделают все возможное, чтобы возродить жизнь в родных краях.

Насколько мы можем судить сегодня, ни одна крупная международная организация не оказала Азербайджану никакой помощи ни в восстановлении инфраструктуры, ни в разминировании освобожденных территориях. Почему занимающиеся правами человека международные организации молчат об одном миллионе азербайджанцев, права которых были нарушены на протяжении 30 лет?! Почему не поднимается вопрос о дальнейшей судьбе семей, которые не могут вернуться на родные земли из-за минной опасности?! Этой дискриминации необходимо положить конец как можно скорее, и во имя человечности и мира предпринять практические шаги для поиска выхода из этой позорной ситуации".