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Турецкий путешественник: Шуша имеет особое значение для всех тюркских государств

Турецкий путешественник: Шуша имеет особое значение для всех тюркских государств Шуша имеет особое значение для всех тюркских государств.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 19:49
Турецкий путешественник: Шуша имеет особое значение для всех тюркских государств

Шуша имеет особое значение для всех тюркских государств.

Об этом Report заявил турецкий путешественник Сулейман Озтюрк, побывавший на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Вчера мы стали свидетелями провокации армян. По соображениям безопасности нам пришлось поменять маршрут. Однако все должны знать, что эти территории принадлежат Азербайджану", - сказал турецкий путешественник.

Он отметил, что Карабах и его главная жемчужина - Шуша важны для тюркского мира: "Поэтому освобождение города Шуша - очень важное событие. Сейчас мы видим, что здесь ведутся строительные работы. Прокладываются новые дороги, восстанавливаются мечети".

Отметим, что начавшаяся 14 июня поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершилась сегодня в Шуше.

Поездка была организована одной из 4-х основных международных сетей путешественников - организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli səyyah: "Qarabağ daha heç vaxt bu torpaqlara göz dikənlərin olmayacaq"

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