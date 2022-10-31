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Турецкий путешественник: Построенные в Карабахе аэропорты имеют стратегическое значение

Турецкий путешественник: Построенные в Карабахе аэропорты имеют стратегическое значение Аэропорты, построенные в Карабахе, имеют стратегическое значение.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 20:26
Турецкий путешественник: Построенные в Карабахе аэропорты имеют стратегическое значение

Аэропорты, построенные в Карабахе, имеют стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной визиту в Карабах и Восточный Зангезур, заявил президент Турецкого клуба путешественников Салман Арындж.

Отметим, что ознакомительные туры по освобожденным территориям для международных путешественников были организованы в рамках black tourism, в течение трех дней гости передвигались по маршруту Баку-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил (Худаферин)-Баку.

Команду возглавлял президент Турецкого клуба путешественников Салман Арындж.

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