Турецкий путешественник: Мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе

Сегодня День Турецкой Республики, и мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе.

Сегодня День Турецкой Республики, и мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил член турецкого клуба путешественников Салахаддин Эйюбоглу.

"Мы всегда должны быть вместе, чтобы донести свой правый голос до мировой общественности, и, как братские народы, должны поддерживать друг друга. Мы с огромной радостью приехали на освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидели зверства, совершенные здесь армянами. Увиденное здесь нас глубоко потрясло. В течение 30 лет армяне не оставили ни одного целого здания", - сказал он.

С.Эйюбоглу сказал, что за Азербайджаном стоит тюркский народ: "Вместе с нашими братьями мы преодолеем все трудности. Справедливость рано или поздно восторжествует, и армянам придется ответить за совершенные преступления".