О нас

Турецкий путешественник: Мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе

Турецкий путешественник: Мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе Сегодня День Турецкой Республики, и мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе.
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 13:58
Турецкий путешественник: Мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе

Сегодня День Турецкой Республики, и мы гордимся тем, что отмечаем наш национальный праздник в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил член турецкого клуба путешественников Салахаддин Эйюбоглу.

"Мы всегда должны быть вместе, чтобы донести свой правый голос до мировой общественности, и, как братские народы, должны поддерживать друг друга. Мы с огромной радостью приехали на освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидели зверства, совершенные здесь армянами. Увиденное здесь нас глубоко потрясло. В течение 30 лет армяне не оставили ни одного целого здания", - сказал он.

С.Эйюбоглу сказал, что за Азербайджаном стоит тюркский народ: "Вместе с нашими братьями мы преодолеем все трудности. Справедливость рано или поздно восторжествует, и армянам придется ответить за совершенные преступления".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli səyyah: "Milli bayramımızı Qarabağda qeyd etməkdən qürur duyuruq"

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi