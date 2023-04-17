Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада

"Зангезурский коридор имеет большое значение не только для Азербайджана и региона, но и других стран, начиная от Китая, Японии, Кореи и до стран Запада. Поэтому по мере роста интереса стран Востока и Запада реализация этого вопроса будет ускоряться".

"Зангезурский коридор имеет большое значение не только для Азербайджана и региона, но и других стран, начиная от Китая, Японии, Кореи и до стран Запада. Поэтому по мере роста интереса стран Востока и Запада реализация этого вопроса будет ускоряться".

Об этом в интервью анкаринскому бюро Report сказал директор Центра прикладных и научных исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Анкары профессор Али Мертан Дюндар.

Профессор отметил, что Зангезурский коридор, который пройдет через Армению, отвечает интересам всех региональных государств: "Решение вопроса пошло бы на пользу Армении, но эта страна препятствует этому, идя на поводу у внешних сил.

Известно, что в трехстороннем заявлении, подписанном 9 ноября 2020 года, были такие пункты, как открытие коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчываном и обеспечение безопасности. Но Армения не хочет говорить о Зангезурском коридоре из-за принуждения со стороны внешних заинтересованных сил".

По словам эксперта, коммуникации, которые пройдут по Зангезурскому коридору, играющему роль моста между Востоком и Западом, могут стать частью проекта нового Шелкового пути XXI века.

"Поэтому этот коридор относится не только к Армении, Грузии, Азербайджану, Турции, Ирану и России. Если можно так сказать, то в этот проект должны быть вовлечены и другие, в том числе Китай и Европейский Союз. Привлечение заинтересованных стран сыграет большую роль в решении проблемы".

По мнению директора центра, если эти стороны сядут за стол переговоров и примут конкретные решения, то это ускорит реализацию проекта коридора:

"Я считаю, что у азербайджанского государства есть силы и возможности решить вопрос дипломатическим путем. Несомненно, Турция, как и всегда, поддержит Азербайджан и наших братьев в этих вопросах. Эти дипломатические переговоры должны продолжаться до тех пор, пока армянское государство не поймет, что этот проект поднимет их страну из нищеты и принесет им только пользу".