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Турецкий профессор: Россия не хочет оставлять Армению в руках армянского лобби Франции

Турецкий профессор: Россия не хочет оставлять Армению в руках армянского лобби Франции Россия играет определенную роль в акции армян, проводимой под предлогом "гуманитарного кризиса". Не думаю, что есть еще кто-то, кто помогает им.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 14:08
Турецкий профессор: Россия не хочет оставлять Армению в руках армянского лобби Франции

Россия играет определенную роль в акции армян, проводимой под предлогом "гуманитарного кризиса". Не думаю, что есть еще кто-то, кто помогает им.

Об этом Report сказал турецкий историк, профессор Ибрагим Теллиоглу.

По его словам, Россия не хочет оставлять Армению в руках армянского лобби Франции: "Россия пытается сохранить свой вес в регионе и оставить своих солдат здесь как можно дольше. Однако из-за войны с Украиной Россия не может полностью сосредоточить внимание на регионе. Отношения с Ираном не такие хорошие, как раньше. России не хочет сталкиваться с Организацией тюркских государств из-за карабахского вопроса. Карабах стал красной линией тюркского мира. Зная это, Россия в настоящее время заинтересована лишь в защите своей роли и сохранении стабильной ситуации".

И.Теллиоглу отметил, что Россия может внести свой вклад в решение проблемы из-за своих личных интересов: "Путин должен выполнить свои обязательства по полной реализации соглашения, посредником которого он выступил. Армения также обязана выполнять подписанное ею соглашение. Полагаю, что Пашинян не прочь это сделать, но пытается добиться определенных уступок, чтобы избежать давления со стороны армянского лобби в Европе. Думаю, что Россия будет на стороне Азербайджана и внесет свой вклад в решение этого вопроса. Этого требуют интересы РФ в регионе".

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Версия на английском языке Turkish professor: Russia doesn’t want to leave Armenia in hands of French lobby
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: “Rusiya Ermənistanı Fransadakı erməni lobbisinin əlinə buraxmaq istəmir”

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