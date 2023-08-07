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Турецкий профессор: Поддержка Индией Армении нанесет ущерб индийско-турецким отношениям

Турецкий профессор: Поддержка Индией Армении нанесет ущерб индийско-турецким отношениям В то время как мировое сообщество и международные организации поддерживают правомерную позицию Азербайджана по карабахскому вопросу, политическая поддержка и военное сотрудничество Индии с Арменией нанесут ущерб индийско-азербайджанским и индийско-
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 10:29
Турецкий профессор: Поддержка Индией Армении нанесет ущерб индийско-турецким отношениям

В то время как мировое сообщество и международные организации поддерживают правомерную позицию Азербайджана по карабахскому вопросу, политическая поддержка и военное сотрудничество Индии с Арменией нанесут ущерб индийско-азербайджанским и индийско-турецким отношениям.

Об этом заявил турецкому офису Report, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона при Университете Анкары, профессор Мертан Дюндар,

Профессор считает, что идя на военное сотрудничество с Арменией, Индия лишает себя прочного торгового партнерства в регионе:

"Если так будет продолжаться, то Индия отойдет от построения нового и сильного торгового партнерства с Турцией и дружественными странами".

По мнению эксперта, Армении необходимо учитывать, что Азербайджан держит ситуацию под контролем, в противном случае Баку будет вынужден предпринять меры по нейтрализации закупленного Ереваном в Индии оружия.

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Версия на английском языке Turkish professor: India's support to Armenia will harm its relations with Ankara
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: “Hindistanın Ermənistana dəstəyi Ankara ilə də münasibətlərinə xələl gətirəcək”

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