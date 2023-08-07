Турецкий профессор: Поддержка Индией Армении нанесет ущерб индийско-турецким отношениям

В то время как мировое сообщество и международные организации поддерживают правомерную позицию Азербайджана по карабахскому вопросу, политическая поддержка и военное сотрудничество Индии с Арменией нанесут ущерб индийско-азербайджанским и индийско-

В то время как мировое сообщество и международные организации поддерживают правомерную позицию Азербайджана по карабахскому вопросу, политическая поддержка и военное сотрудничество Индии с Арменией нанесут ущерб индийско-азербайджанским и индийско-турецким отношениям.

Об этом заявил турецкому офису Report, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона при Университете Анкары, профессор Мертан Дюндар,

Профессор считает, что идя на военное сотрудничество с Арменией, Индия лишает себя прочного торгового партнерства в регионе:

"Если так будет продолжаться, то Индия отойдет от построения нового и сильного торгового партнерства с Турцией и дружественными странами".

По мнению эксперта, Армении необходимо учитывать, что Азербайджан держит ситуацию под контролем, в противном случае Баку будет вынужден предпринять меры по нейтрализации закупленного Ереваном в Индии оружия.