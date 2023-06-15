Турецкий профессор: Наше союзничество увенчалось созданием Турецко-азербайджанского международного университета

"Братство, стратегическое союзничество двух наших стран увенчалось подписанием договора о создании Турецко-азербайджанского международного университета".

"Братство, стратегическое союзничество двух наших стран увенчалось подписанием договора о создании Турецко-азербайджанского международного университета".

Об этом анкаринскому бюро Report сказал профессор турецкого Университета Билкент имени Ихсана Дограмаджи Амрулла Мамедов.

По словам профессора, дружеские, братские отношения между Турцией и Азербайджаном, стратегическое сотрудничество в военной, оборонно-промышленной и экономической сферах оказывают влияние и на внутренние дела и формирование политики в обоих государствах: "Наш народ не забывает, что Турция всеми силами была рядом с Азербайджаном до, во время и после 44-дневной Второй Карабахской войны"

Профессор отметил, что положительная энергия, возникающая в результате этих отношений, находит отражение в искреннем отношении обоих глав государств, дружбе двух братских народов, а также в официальных протоколах.