Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева

”За укрепление братства Азербайджана и Турции мы обязаны лидерским качествам Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, избранных руководителями двух братских стран примерно в одно и то же время, наличию у них здорового национального сознания".

”За укрепление братства Азербайджана и Турции мы обязаны лидерским качествам Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, избранных руководителями двух братских стран примерно в одно и то же время, наличию у них здорового национального сознания".

Об этом анкарскому бюро Report сказал политолог Мухаммет Кутлу, редактор турецкой газеты ”Yeni Akit“ по Анкаре.

Отметив, что для избранного в очередной раз президентом Реджепа Тайипа Эрдогана стало традицией совершать свои первые визиты в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан, политолог сказал, что этим президент Турции еще раз подтверждает высказывание великого лидера Гейдара Алиева о том что мы два государства, одна нация:

"Оба лидера самоотверженно и искренне стремились развивать свои государства, а также укреплять братские связи между нашими странами".