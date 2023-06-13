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Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 

Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева  ”За укрепление братства Азербайджана и Турции мы обязаны лидерским качествам Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, избранных руководителями двух братских стран примерно в одно и то же время, наличию у них здорового национального сознания".
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 17:32
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 

”За укрепление братства Азербайджана и Турции мы обязаны лидерским качествам Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, избранных руководителями двух братских стран примерно в одно и то же время, наличию у них здорового национального сознания".

Об этом анкарскому бюро Report сказал политолог Мухаммет Кутлу, редактор турецкой газеты ”Yeni Akit“ по Анкаре.

Отметив, что для избранного в очередной раз президентом Реджепа Тайипа Эрдогана стало традицией совершать свои первые визиты в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан, политолог сказал, что этим президент Турции еще раз подтверждает высказывание великого лидера Гейдара Алиева о том что мы два государства, одна нация:

"Оба лидера самоотверженно и искренне стремились развивать свои государства, а также укреплять братские связи между нашими странами".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli politoloq: “Möhkəmlənən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına görə Ərdoğan və Əliyevin liderlik xüsusiyyətlərinə borcluyuq”

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