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Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН

Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН Руководство Армении ожидало, что заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Лачынской дороги, не принесет нужных им результатов. Учитывая, что международное право поддерживает Азербайджан, армянской стороне было известно - позитивных и
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 15:30
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН

Руководство Армении ожидало, что заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Лачынской дороги, не принесет нужных им результатов. Учитывая, что международное право поддерживает Азербайджан, армянской стороне было известно - позитивных исходов не будет.

Об этом Report заявил турецкий политолог Энгин Озер.

"Данный шаг был предпринят правительством Армении с целью подготовить людей к тому, что процесс реинтеграции армянского населения Карабахского региона, запущен и неизбежен. Пашинян подготовится и объявит, что Армения предприняла последнюю попытку обратиться к международной организации, но она оказалась неудачной. Его логика проста: этими действиями, он пытается снизить напряжение среди ультранационалистических армянских сил", - считает политолог.

Он подчеркнул, что фактически, весь мир, включая саму Армению, признает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

"Власти Армении это знают, прекрасно осознают, но чтобы объяснить своим людям, они были вынуждены сделать такое заявление. Хотя результат заседания Совбеза был известен, его созыв был необходим лишь для того, чтобы армяне увидели мировую реакцию", - сказал Э.Озер.

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