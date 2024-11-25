Турецкий политик: Конференция в Баку по случаю 30-летия участия в "Партнерстве ради мира" заслуживает одобрения

Научно-практическая конференция, которая пройдет в Баку по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира", заслуживает одобрения.

Научно-практическая конференция, которая пройдет в Баку по случаю 30-летия присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира", заслуживает одобрения.

Об этом анкарскому бюро Report сказал турецкий политик, профессор Хусейн Багчи.

Политик сказал, что примет участие в качестве докладчика на данной конференции. "На этом форуме я выступлю с докладом на тему "Важность цифровой дипломатии, ее преимущества и проблемы". Это очень важная тема, которая сейчас находится на повестке дня. Мы рады, что Баку принимает международные мероприятия", - сказал он.