Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Турции, президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шараф Малкоч дал интервью Report.
- Вы посетили культурную столицу Азербайджана – Шушу? С какими впечатлениями вернулись?
- Карабах и прилегающие районы 30 лет находились под оккупацией. С этой точки зрения 44-дневная Отечественная война под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева имела большое значение. Еще когда шла война, мы, по приглашению коллеги Сабины Алиевой, посетили территории в окрестностях Шуши. Тогда мы и стали свидетелями последствий зверств, совершенных армянами против азербайджанцев, и задокументировали факты. В прошлом году мы впервые посетили Шушу, воочию увидели разрушенные историко-архитектурные памятники. В то же время провели определенные работы, связанные с заминированными территориями.
На этот раз наш визит был связан с участием в заседании парламентов тюркоязычных стран, посвященном правам человека. Приехав в Азербайджан, мы захотели посетить и Шушу. В последний раз мы были в Шуше 8 месяцев назад. Тогда Физулинский аэропорт еще не был сдан в эксплуатацию. Сейчас уже и Физулинский аэропорт, и Зефер йолу (Дорога Победы) готовы. Очень отрадно видеть, что реконструкционные работы в Шуше продолжаются. Конечно, освобождение земель – важное историческое событие. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить азербайджанский народ.
- Как Вы оцениваете уровень связей между структурами омбудсменов Азербайджана и Турции?
- У нас налажены тесные связи, они будут развиваться и впредь. Несомненно, увеличится количество совместных мероприятий. Сейчас имеется необходимость в развитии связей между структурами омбудсменов тюркоязычных стран, в том числе Азербайджана и Турции.
- Как Вам известно, Армения все еще не передала Азербайджану карты минных полей. Как Вы считаете, какие шаги должна предпринять для этого международная общественность?
- Следует обязательно создать механизм международного давления на Армению. Нужно задействовать механизмы давления соответствующих структур, в том числе ООН. Это одно из основных условий. Мины - одно из самых худших и страшных изобретений человечества и именно они приводят к наибольшему числу потерь во всем мире. Поэтому каждый должен выполнять свои обязательства.
- Вы также являетесь президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Какие работы в этом направлении может выполнить Ассоциация?
- Мы подготовили необходимые документы. Азербайджан и соответствующие структуры выполняют определенные работы. Естественно, мы, как Ассоциация омбудсменов ОИС, поддерживаем Азербайджан.
- Существует ли в Ассоциации омбудсменов ОИС единая позиция относительно преступлений, совершенных Арменией на азербайджанских землях?
- Исламский мир объединяет около 2 млрд человек. Естественно, у каждой страны есть свои проблемы, приоритеты. Нашей целью при создании Ассоциации омбудсменов ОИС было обеспечение справедливости в исламском мире. 13 мая этого года в Турции была заложена основа Ассоциации омбудсменов тюркоязычных стран. Это, разумеется, сделано для развития связей. Мы и впредь будем обеспечивать донесение до мира справедливого голоса тюркоязычных стран и постараемся быть образцом в мире в этом направлении. Безусловно, любого результата можно добиться, если трудиться упорно. Самое важное - быть на стороне правды, справедливости.
- В течение 30 лет ООН, Минская группа ОБСЕ и другие международные структуры не предприняли каких-либо шагов для решения карабахского вопроса. Наконец, Азербайджан на очередную провокацию врага ответил контратакой. Как Вы считаете, можно ли после этого доверять международным организациям, надеяться на них?
- Конечно, мы теперь не будем надеяться на международные организации. Однако нужно учитывать, что суть ООН заключается именно в том, чтобы проводить работы, направленные на предотвращение войн, "разминирование" территорий. Нет необходимости надеяться на ООН, но в дальнейшем соответствующие комитеты структуры нужно подталкивать к выполнению своих работ. Усилия должны быть в этом направлении.