Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Турции, президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шараф Малкоч дал интервью Report.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Турции, президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шараф Малкоч дал интервью Report.

- Вы посетили культурную столицу Азербайджана – Шушу? С какими впечатлениями вернулись?

- Карабах и прилегающие районы 30 лет находились под оккупацией. С этой точки зрения 44-дневная Отечественная война под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева имела большое значение. Еще когда шла война, мы, по приглашению коллеги Сабины Алиевой, посетили территории в окрестностях Шуши. Тогда мы и стали свидетелями последствий зверств, совершенных армянами против азербайджанцев, и задокументировали факты. В прошлом году мы впервые посетили Шушу, воочию увидели разрушенные историко-архитектурные памятники. В то же время провели определенные работы, связанные с заминированными территориями.

На этот раз наш визит был связан с участием в заседании парламентов тюркоязычных стран, посвященном правам человека. Приехав в Азербайджан, мы захотели посетить и Шушу. В последний раз мы были в Шуше 8 месяцев назад. Тогда Физулинский аэропорт еще не был сдан в эксплуатацию. Сейчас уже и Физулинский аэропорт, и Зефер йолу (Дорога Победы) готовы. Очень отрадно видеть, что реконструкционные работы в Шуше продолжаются. Конечно, освобождение земель – важное историческое событие. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить азербайджанский народ.

- Как Вы оцениваете уровень связей между структурами омбудсменов Азербайджана и Турции?

- У нас налажены тесные связи, они будут развиваться и впредь. Несомненно, увеличится количество совместных мероприятий. Сейчас имеется необходимость в развитии связей между структурами омбудсменов тюркоязычных стран, в том числе Азербайджана и Турции.

- Как Вам известно, Армения все еще не передала Азербайджану карты минных полей. Как Вы считаете, какие шаги должна предпринять для этого международная общественность?

- Следует обязательно создать механизм международного давления на Армению. Нужно задействовать механизмы давления соответствующих структур, в том числе ООН. Это одно из основных условий. Мины - одно из самых худших и страшных изобретений человечества и именно они приводят к наибольшему числу потерь во всем мире. Поэтому каждый должен выполнять свои обязательства.

- Вы также являетесь президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Какие работы в этом направлении может выполнить Ассоциация?

- Мы подготовили необходимые документы. Азербайджан и соответствующие структуры выполняют определенные работы. Естественно, мы, как Ассоциация омбудсменов ОИС, поддерживаем Азербайджан.

- Существует ли в Ассоциации омбудсменов ОИС единая позиция относительно преступлений, совершенных Арменией на азербайджанских землях?

- Исламский мир объединяет около 2 млрд человек. Естественно, у каждой страны есть свои проблемы, приоритеты. Нашей целью при создании Ассоциации омбудсменов ОИС было обеспечение справедливости в исламском мире. 13 мая этого года в Турции была заложена основа Ассоциации омбудсменов тюркоязычных стран. Это, разумеется, сделано для развития связей. Мы и впредь будем обеспечивать донесение до мира справедливого голоса тюркоязычных стран и постараемся быть образцом в мире в этом направлении. Безусловно, любого результата можно добиться, если трудиться упорно. Самое важное - быть на стороне правды, справедливости.

- В течение 30 лет ООН, Минская группа ОБСЕ и другие международные структуры не предприняли каких-либо шагов для решения карабахского вопроса. Наконец, Азербайджан на очередную провокацию врага ответил контратакой. Как Вы считаете, можно ли после этого доверять международным организациям, надеяться на них?

- Конечно, мы теперь не будем надеяться на международные организации. Однако нужно учитывать, что суть ООН заключается именно в том, чтобы проводить работы, направленные на предотвращение войн, "разминирование" территорий. Нет необходимости надеяться на ООН, но в дальнейшем соответствующие комитеты структуры нужно подталкивать к выполнению своих работ. Усилия должны быть в этом направлении.