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Турецкий омбудсмен: После победы в Карабахе на эти земли придет мир и благополучие

Турецкий омбудсмен: После победы в Карабахе на эти земли придет мир и благополучие "Сегодня отмечается день, когда Баку обрел свободу".
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 12:30
Турецкий омбудсмен: После победы в Карабахе на эти земли придет мир и благополучие

"Сегодня отмечается день, когда Баку обрел свободу".

Как сообщает Report, об этом президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч заявил журналистам.

"103 года назад Кавказская исламская армия под командованием Нуру-паши прибыла в Азербайджан и плечом к плечу с отважными азербайджанскими солдатами освободила город Баку от оккупации. Да упокоит Всевышний души шехидов. Уверен, что после Карабахской победы на эти земли придет мир и благополучие".

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Версия на английском языке Karabakh victory will bring peace to these lands, says Turkish ombudsman
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ombudsmanı: "Qarabağ zəfərindən sonra bu torpaqlara sülh və əmin-amanlıq gələcək"

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