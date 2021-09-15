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Турецкий омбудсмен: Армения обязательно должна быть наказана

Турецкий омбудсмен: Армения обязательно должна быть наказана "Целью нашего визита в Азербайджан является выяснение состояния культурных памятников на освобожденных землях, изучение ситуации в связи с минами на этих территориях".
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 12:05
Турецкий омбудсмен: Армения обязательно должна быть наказана
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"Целью нашего визита в Азербайджан является выяснение состояния культурных памятников на освобожденных землях, изучение ситуации в связи с минами на этих территориях".

Как передает Report, об этом президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч заявил журналистам.

По его словам, во время визита в Азербайджан в период военных действий в прошлом году была изучена ситуация в Гяндже, Агдаме, Мингячевире и Тертере: "ОИС подготовил отчет и представил его соответствующим структурам в Турции и Азербайджане, а также направил документ в ООН и Международный суд по правам человека".

Ш.Малкоч отметил, что при каких обстоятельствах недопустим ракетный обстрел городов вне зоны боевых действий: "Это военное преступление и преступление против человечности. Официальные лица Армении, совершившие это преступление, обязательно должны быть наказаны. Они должны ответить за совершенные действия, чтобы подобное больше не повторялось".

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Версия на английском языке Armenia must be held accountable, Turkish ombudsman says
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ombudsmanı: “Ermənistan mütləq cəzalandırılmalıdır”

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