Турецкий наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.

Как сообщает Report, об этом сказал глава наблюдательной миссии от турецкого Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Аккан Сувер на пресс-конференции в Баку.

Сувер сообщил, что возглавляемая им наблюдательная миссия мониторила процесс голосования на 42 избирательных участках. Избиратели, в частности женщины, проявляли большую активность на выборах, отметил он.

Глава миссии подчеркнул важность этих выборов для будущего Азербайджана и тюркского мира в целом.