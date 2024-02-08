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Турецкий наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Турецкий наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 10:55
Турецкий наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане соответствовали мировым стандартам

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.

Как сообщает Report, об этом сказал глава наблюдательной миссии от турецкого Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Аккан Сувер на пресс-конференции в Баку.

Сувер сообщил, что возглавляемая им наблюдательная миссия мониторила процесс голосования на 42 избирательных участках. Избиратели, в частности женщины, проявляли большую активность на выборах, отметил он.

Глава миссии подчеркнул важность этих выборов для будущего Азербайджана и тюркского мира в целом.

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Версия на азербайджанском языке Mərmərə Vəqfinin rəhbəri: "Azərbaycanda prezident seçkiləri Avropa və dünya standartlarına uyğun keçirildi"

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