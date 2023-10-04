Турецкий министр заявил о договоренностях относительно развития Среднего коридора

“Между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном достигнута договоренность относительно дальнейшего развития Среднего коридора”.

Между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном достигнута договоренность относительно дальнейшего развития Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил в ходе выступления на VI международном транспортно-логистическом бизнес-форуме "Новый шелковый путь" в Астане.

Он заявил, что развитие Среднего коридора будет способствовать сотрудничеству между странами: “Мы полны решимости в вопросе развития Среднего коридора”.

Министр сообщил, что для развития этого логистического маршрута реализуются различные проекты.