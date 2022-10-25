Турецкий министр: Всестороннее сотрудничество с Азербайджаном будет продолжительным

Всестороннее сотрудничество с Азербайджаном будет продолжительным, мы заинтересованы во взаимной и совместной реализации проектов в технологической, научной, промышленной сферах.

Всестороннее сотрудничество с Азербайджаном будет продолжительным, мы заинтересованы во взаимной и совместной реализации проектов в технологической, научной, промышленной сферах.

Об этом турецкому бюро Report заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Касаясь будущих связей между Азербайджаном и Турцией в области технологий, министр сказал, что его страна производит современные технологии для удовлетворения потребностей дружественных и братских стран.

Отметим, что Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны и оборонной промышленности Закиром Гасановым и Мадатом Гулиевым.