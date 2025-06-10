Турецкий министр: Семья - это наша основная сила

Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир встретилась со студентами Университета Хазар в рамках программы "Личность, принадлежность и идеалы: Следуя своим ценностям в мультикультурном мире".

Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир встретилась со студентами Университета Хазар в рамках программы "Личность, принадлежность и идеалы: Следуя своим ценностям в мультикультурном мире".

Как сообщает Report, учредитель Университета Хазар профессор Гамлет Исаханлы рассказал об отношениях между Азербайджаном и Турцией:

"Чем крепче связи, тем сильнее нация. Еще один фактор, способствующий укреплению отношений между двумя странами, - это значимость, придаваемая семейным ценностям".

М.Оздемир рассказала студентам о своем профессиональном пути и о том, какую поддержку оказала ей в этом семья.

"Семья - это наша основная сила. В каждой сложной ситуации, с которой я сталкивалась, я всегда ощущала поддержку семьи",- сказала она.