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Турецкий министр: Семья - это наша основная сила

Турецкий министр: Семья - это наша основная сила Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир встретилась со студентами Университета Хазар в рамках программы "Личность, принадлежность и идеалы: Следуя своим ценностям в мультикультурном мире".
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 18:13
Турецкий министр: Семья - это наша основная сила

Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир встретилась со студентами Университета Хазар в рамках программы "Личность, принадлежность и идеалы: Следуя своим ценностям в мультикультурном мире".

Как сообщает Report, учредитель Университета Хазар профессор Гамлет Исаханлы рассказал об отношениях между Азербайджаном и Турцией:

"Чем крепче связи, тем сильнее нация. Еще один фактор, способствующий укреплению отношений между двумя странами, - это значимость, придаваемая семейным ценностям".

М.Оздемир рассказала студентам о своем профессиональном пути и о том, какую поддержку оказала ей в этом семья.

"Семья - это наша основная сила. В каждой сложной ситуации, с которой я сталкивалась, я всегда ощущала поддержку семьи",- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli xanım nazir: Hər çətinlikdə ailəmi daim yanımda gördüm

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