Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

С открытием Зангезурского коридора станет возможным оживление Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и увеличение транзитной торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на Гала-вечере экономических отношений "Мост Азербайджан - Турция", организованном Объединением бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) в Анкаре.

По его словам, Турция стремится к интеграции, то есть целостности в экономических отношениях с Азербайджаном.

Турецкий министр подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим транзитным пунктом.

"Турция импортирует сырье из Азербайджана, особенно в энергетической сфере. Мы также оказываем поддержку Азербайджану в области промышленных товаров и услуг. При выходе в Центральную Азию, на Дальний Восток Азербайджан является для нас очень важным стратегическим транзитным пунктом. С открытием Зангезурского коридора в ближайшее время станет возможным географическое объединение тюркского мира, развитие экономических отношений, оживление Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и увеличение транзитной торговли", - добавил Болат.