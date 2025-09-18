Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 10:33
    Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

    С открытием Зангезурского коридора станет возможным оживление Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и увеличение транзитной торговли.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на Гала-вечере экономических отношений "Мост Азербайджан - Турция", организованном Объединением бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) в Анкаре.

    По его словам, Турция стремится к интеграции, то есть целостности в экономических отношениях с Азербайджаном.

    Турецкий министр подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим транзитным пунктом.

    "Турция импортирует сырье из Азербайджана, особенно в энергетической сфере. Мы также оказываем поддержку Азербайджану в области промышленных товаров и услуг. При выходе в Центральную Азию, на Дальний Восток Азербайджан является для нас очень важным стратегическим транзитным пунктом. С открытием Зангезурского коридора в ближайшее время станет возможным географическое объединение тюркского мира, развитие экономических отношений, оживление Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и увеличение транзитной торговли", - добавил Болат.  

    Türkiyəli nazir: Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə tranzit ticarət artacaq

