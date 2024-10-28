В Турции заявили о намерении продолжить реализацию совместных сельхозпроектов с Азербайджаном

Турция продолжит реализацию совместных важных проектов с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства.

Турция продолжит реализацию совместных важных проектов с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства.

Об этом анкарскому бюро Report заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Министр напомнил, что во время его сентябрьского визита в Азербайджан были проведены важные обсуждения по развитию сельского хозяйства двух стран, подписана декларация о намерениях по развитию животноводства.

"Впереди нас ждет новый этап сотрудничества. Мы сотрудничаем с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства. Уверен, что продолжим реализацию очень важных проектов и в будущем", - сказал Юмаклы.

Юмаклы отметил, что возглавляемое им ведомство и далее будет прилагать усилия для развития лесного и сельского хозяйства во всех тюркских государствах.