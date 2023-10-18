Турецкий министр прибудет в Баку

Министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гёкташ сегодня прибудет в Баку.
Как передает Report, об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".
В Баку министр встретится с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
В рамках визита Гёкташ также посетит Аллею шехидов и памятник турецким воинам.