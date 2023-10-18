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Турецкий министр прибудет в Баку

Турецкий министр прибудет в Баку Министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гёкташ сегодня прибудет в Баку.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 10:40
Турецкий министр прибудет в Баку

Министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гёкташ сегодня прибудет в Баку.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

В Баку министр встретится с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

В рамках визита Гёкташ также посетит Аллею шехидов и памятник турецким воинам.

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