Турецкий министр прибудет в Баку

Министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гёкташ сегодня прибудет в Баку.

Министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гёкташ сегодня прибудет в Баку.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

В Баку министр встретится с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

В рамках визита Гёкташ также посетит Аллею шехидов и памятник турецким воинам.