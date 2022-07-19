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Турецкий министр посетит Шушу

Турецкий министр посетит Шушу "Азербайджан и Турция своим сотрудничеством в регионе создают остров безопасности как в тюркском мире, так и во всем мире, вселяют уверенность друзьям и тревогу врагам. Как и прежде, мы будем развивать и наращивать наши отношения с Азербайджаном во
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 13:29
Турецкий министр посетит Шушу

"Азербайджан и Турция своим сотрудничеством в регионе создают остров безопасности как в тюркском мире, так и во всем мире, вселяют уверенность друзьям и тревогу врагам. Как и прежде, мы будем развивать и наращивать наши отношения с Азербайджаном во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом заявила министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дарья Янык, находящаяся с визитом в Баку.

Турецкий чиновник также сообщила, что посетит Шушу.

"Освобождение города Шуша было встречено с большой радостью в Турции. Мы намерены посетить Шушу, которая является культурным центром Азербайджана и тюркского мира, чтобы почтить светлую память наших шехидов".

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