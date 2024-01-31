Турецкий министр побывал в центре "ASAN xidmət"

Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином, ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".
Об этом Report сообщили пресс-службе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
Председатель Госагентства Ульви Мехтиев предоставил гостям подробную информацию о деятельности "ASAN xidmət". При этом было отмечено, что с "ASAN xidmət" сотрудничают более 20 стран и международных организаций для изучения опыта работы центра госуслуг.
Турецкий министр отметил, что его впечатлила концепция "ASAN xidmət" и в целом деятельность агентства.
Гости ознакомились также с центром "Bilim Bakı", созданным в рамках сотрудничества "ASAN xidmət" и турецкого Фонда Т3, а также Центром инновационного развития ASAN и Центром инкубации и акселерации INNOLAND.