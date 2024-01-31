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Турецкий министр побывал в центре "ASAN xidmət"

Турецкий министр побывал в центре "ASAN xidmət" Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином, ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".
Внешняя политика
31 января 2024 г. 19:29
Турецкий министр побывал в центре ASAN xidmət

Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином, ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Об этом Report сообщили пресс-службе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Председатель Госагентства Ульви Мехтиев предоставил гостям подробную информацию о деятельности "ASAN xidmət". При этом было отмечено, что с "ASAN xidmət" сотрудничают более 20 стран и международных организаций для изучения опыта работы центра госуслуг.

Турецкий министр отметил, что его впечатлила концепция "ASAN xidmət" и в целом деятельность агентства.

Гости ознакомились также с центром "Bilim Bakı", созданным в рамках сотрудничества "ASAN xidmət" и турецкого Фонда Т3, а также Центром инновационного развития ASAN и Центром инкубации и акселерации INNOLAND.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli nazir “ASAN xidmət”də olub

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