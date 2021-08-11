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Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных

Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных «Азербайджан, как всегда, сегодня тоже оказывает поддержку Турции».
Внешняя политика
11 августа 2021 г. 03:46
Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных
Мурат Курум

«Азербайджан, как всегда, сегодня тоже оказывает поддержку Турции».

Как передает турецкое бюро Report, об этом сказал министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум в заявлении журналистам Азербайджана после состоявшегося заседания в “Кризисном центре”.

«С первых дней пожара по инициативе руководства Азербайджана в Турцию было отправлено более 700 пожарных, специальных аварийно-спасательных команд и более 90 единиц техники, что является настоящим примером братства. Азербайджан сегодня находится с Турцией, как это было во время войны за независимость», - сказал министр.

Отметив беспрецедентную самоотверженность азербайджанских пожарных по тушению пожаров в Мугле, министр пожелал выздоровления раненым пожарным и спасателям.

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