Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных

«Азербайджан, как всегда, сегодня тоже оказывает поддержку Турции».

«Азербайджан, как всегда, сегодня тоже оказывает поддержку Турции».

Как передает турецкое бюро Report, об этом сказал министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум в заявлении журналистам Азербайджана после состоявшегося заседания в “Кризисном центре”.

«С первых дней пожара по инициативе руководства Азербайджана в Турцию было отправлено более 700 пожарных, специальных аварийно-спасательных команд и более 90 единиц техники, что является настоящим примером братства. Азербайджан сегодня находится с Турцией, как это было во время войны за независимость», - сказал министр.

Отметив беспрецедентную самоотверженность азербайджанских пожарных по тушению пожаров в Мугле, министр пожелал выздоровления раненым пожарным и спасателям.