Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных

«Азербайджан, как всегда, сегодня тоже оказывает поддержку Турции».
Как передает турецкое бюро Report, об этом сказал министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум в заявлении журналистам Азербайджана после состоявшегося заседания в “Кризисном центре”.
«С первых дней пожара по инициативе руководства Азербайджана в Турцию было отправлено более 700 пожарных, специальных аварийно-спасательных команд и более 90 единиц техники, что является настоящим примером братства. Азербайджан сегодня находится с Турцией, как это было во время войны за независимость», - сказал министр.
Отметив беспрецедентную самоотверженность азербайджанских пожарных по тушению пожаров в Мугле, министр пожелал выздоровления раненым пожарным и спасателям.