​Турецкий министр: Наши азербайджанские братья зажгли факел свободы не только для себя, но и для каждой нации в СССР

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Начав движение 17 ноября, наши азербайджанские братья зажгли факел свободы не только для себя, но и для каждой нации в СССР".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в адресованном народу Азербайджана обращении министра культуры и туризма Турции Ялчина Топчу по случаю Дня национального возрождения - 17 ноября.

"Имевшие место в Баку в 1988 году события стали достойным примером отказа тюрков от гнета. С верой в прошлое и будущее, мы, вместе с нашими азербайджанскими братьями, празднуем этот день - День национального возрождения.

Обращаясь к Всевышнему, в этот день мы просим, чтобы азербайджанский флаг развевался вечно".