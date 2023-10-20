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Турецкий министр: Мы придаем большое значение совместной работе с нашим другом и братом Азербайджаном

Турецкий министр: Мы придаем большое значение совместной работе с нашим другом и братом Азербайджаном "Мы придаем большое значение совместной работе с дружественной и братской страной Азербайджаном в области семьи, женщин и детей".
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 01:58
Турецкий министр: Мы придаем большое значение совместной работе с нашим другом и братом Азербайджаном

"Мы придаем большое значение совместной работе с дружественной и братской страной Азербайджаном в области семьи, женщин и детей".

Как передает Report, об этом заявила министр семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гекташ.

"Как отметил наш уважаемый президент Реджеп Тайип Эрдоган, отношения между Турцией и Азербайджаном занимают исключительное положение, не имеющее аналогов в мире. Это такое братство, что мы вместе и в хороший, и в плохой день, и в радости, и в печали. Пусть это братство будет вечным", - подчеркнула Махинур Оздемир Гекташ.

"Мы придаем большое значение совместной работе с дружественной и братской страной Азербайджаном в области семьи, женщин и детей. Продолжаем проводить совместные тренинги, семинары и конференции в соответствии с протоколом сотрудничества, подписанным между двумя странами и охватывающим период 2023-2025 годов", - отметила министр.

Отметим, что 19 октября в Баку был подписан План действий на 2024-2025 годы между Министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Министерством семьи и социальных услуг Турции. Затем премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром семьи и социальных служб Турции. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между двумя странами во всех сферах в соответствии с принципом "Одна нация, два государства".

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